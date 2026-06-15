Сергей Разумовский

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Испании сенсационно потеряла очки, сыграв вничью с Кабо-Верде.

Команда Луиса де ла Фуэнте подходила к поединку в статусе очевидного фаворита, однако не смогла подтвердить это преимущество результатом. Испанцы владели инициативой почти в течение всего матча, тогда как Кабо-Верде сделала ставку на глубокую оборону и фактически весь поединок провела в режиме защиты.

Де ла Фуэнте решил поберечь часть лидеров и выставил состав с расчетом на то, что чемпионам Европы хватит и ограниченных ресурсов для победы над аутсайдером. Однако план испанского тренерского штаба не сработал. Несмотря на территориальное преимущество, Испания долго не могла найти путь к воротам соперника.

Во втором тайме, когда стало понятно, что матч развивается не по сценарию фаворита, тренерский штаб Испании бросил в игру основных звезд. На последние 20 минут на поле появились Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Вильямс и другие лидеры команды. Однако даже их выход не помог сломать плотную и организованную оборону Кабо-Верде.

Африканская сборная практически не создавала моментов у чужих ворот. За основное время её показатель ожидаемых голов составил всего 0,04 xG, что подчеркивает минимальную атакующую активность команды. Тем не менее, главное задание Кабо-Верде выполнила — удержала ничью против одного из фаворитов турнира.

Для Испании этот результат стал серьезной неудачей уже на старте чемпионата мира. Вместо ожидаемых трех очков команда де ла Фуэнте набрала всего одно, чем существенно усложнила свою ситуацию в группе H.

Ничья Испании также стала отличной новостью для Уругвая. Южноамериканская сборная получила шанс сразу захватить лидерство в группе, если сможет победить Саудовскую Аравию в своем матче, который пройдет ночью.

Чемпионат мира-2026. Групповой этап, первый тур

Испания – Кабо-Верде 0:0

Испания: Симон, Льоренте, Кубарси, Ляпорт, Кукурелья, Руис (Мерино, 71), Родри (Вильямс, 87), Педри, Ферран Торрес (Ольмо, 81), Оярсабаль, Гави (Ямаль, 71)

Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопес, Боржес, Лопес Кабрал (Жуан Паулу, 76), Ленини, Мендеш, Л. Дуарте (Д. Дуарте, 61), Монтейру (Арканжу, 79), Кабрал (Семеду, 61), Ливраменто (Да Кошта, 61)

Предупреждения: Педри, 90+3 – Лопес Кабрал, 16

Видео: MEGOGO