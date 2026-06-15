Павел Василенко

Сабри Лямуши будет уволен с поста тренера сборной Туниса только после одного матча на чемпионате мира-2026.

В понедельник Швеция победила Тунис со счетом 5:1 в матче группы F. Это уменьшило шансы африканцев на выход в плей-офф турнира.

Главный тренер сборной Туниса Сабри Лямуши не получит шанса улучшить свою игру. Журналист Ромен Молина сообщил, что 54-летнего француза, как ожидается, уволят в ближайшие часы.

Пока что неизвестно, кто возглавит сборную Туниса в будущих поединках группового этапа. Все указывает на то, что это будет один из нынешних ассистентов 54-летнего француза.

Лямуши продержался на этой должности лишь шесть месяцев, его приняли на работу в январе. В течение своей карьеры он руководил такими клубами, как Ренн, Ноттингем Форест и Кардифф Сити, а также сборной Кот-д'Ивуара.