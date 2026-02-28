Павел Василенко

Атлетико активно готовится к летней перестройке и уже определил одну из главных трансферных целей. В фокусе «матрасников» – 20-летний полузащитник Брюгге Александр Станкович, который проводит прорывной сезон в Бельгии. По информации испанских СМИ, клуб готов выложить за серба до 40 миллионов евро.

Ожидается, что состав команды претерпит существенные изменения. Под вопросом будущее Хулиана Альвареса, который привлек внимание нескольких топ-клубов Европы. В то же время в мадридском клубе понимают: усиление нужно не только в атаке, но и в центре поля.

Станкович в нынешнем сезоне стал ключевой фигурой Брюгге: 41 матч, семь голов и пять результативных передач – солидный вклад для опорного хавбека. Его уверенная игра и универсальность сделали его одним из самых перспективных молодых футболистов региона.

Тем не менее, конкуренция за подписание обещает быть серьезной. Среди претендентов называют и Интер, для которого история имеет особый подтекст: отец игрока, Деян Станкович, был звездой нерадзурри. Более того, миланцы имеют право первоочередного выкупа, что может сделать их фаворитами в этой трансферной гонке. Лето обещает быть жарким.