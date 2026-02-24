Павел Василенко

Эпоха Диего Симеоне в Атлетико может приблизиться к своему завершению. По информации испанских медиа, аргентинский наставник уже якобы достиг предварительной договоренности с новым клубом и может сменить место работы в ближайшее время.

Симеоне возглавил Атлетико в конце 2011 года и за более чем десятилетие превратил команду в одного из грандов испанского и европейского футбола. Под его руководством мадридцы дважды выигрывали чемпионат Испании, дважды триумфовали в Лиге Европы и дважды доходили до финала Лиги чемпионов, где оба раза уступали Реал Мадрид.

Как заявил журналист Пипи Эстрада в эфире El Chiringuito, Симеоне якобы уже согласовал условия контракта с Интером и должен возглавить итальянский клуб в следующем сезоне. В то же время эти сообщения стоит воспринимать осторожно: действующий контракт аргентинца с Атлетико рассчитан до лета 2027 года, и для перехода придется урегулировать сложные юридические вопросы.

Кроме того, Интер пока не планирует расставаться со своим главным тренером Кристианом Киву – руководство клуба, по данным итальянских СМИ, наоборот, хочет продлить с ним контракт до 2028 года. Впрочем, интерес к Симеоне не является новым: аргентинец уже выступал за Интер в 1997–1999 годах, и его имя давно связывают с тренерским креслом миланцев.