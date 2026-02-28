Павел Василенко

Лондонский Челси может уже этим летом попрощаться с двумя громкими новичками, на которых в прошлом году потратил 75 миллионов евро. Речь идет о Лиаме Делапе и Алехандро Гарначо – трансферы, которые должны были стать символом обновления команды, но пока не оправдали ожиданий.

Во время масштабной кампании на рынке синие также подписали Эстевана, Йоррела Хато, Джейми Гиттенса и Жоау Педро, однако именно на Делапа и Гарначо возлагали особые надежды. Оба неплохо стартовали на «Стэмфорд Бридж», однако со временем их результативность резко упала.

Аргентинец провел 29 матчей, забил шесть мячей и отдал три ассиста – статистика не провальная, но и не та, на которую рассчитывали в клубе. Показатели Делапа еще скромнее: 26 игр, лишь два гола и четыре результативные передачи. Для футболиста, которого рассматривали как важную часть атакующего обновления, этого недостаточно.

По информации CaughtOffside, руководство Челси готово признать ошибку и рассмотреть все предложения после завершения сезона. В клубе стремятся вернуть хотя бы часть вложенных средств и уже не планируют блокировать потенциальные трансферы.