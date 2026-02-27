Челси завершил финансовый год с рекордными убытками для Английской Премьер-лиги. По итогам 2025 года лондонский клуб задекларировал минус в размере 407 миллионов евро – это худший показатель за всю историю высшего дивизиона Англии.

Если говорить о европейском футболе в целом, более серьезные потери ранее фиксировались только один раз: в 2021 году Барселона отчиталась о дефиците, превышающем 500 миллионов евро.

В список клубов с наибольшими ежегодными убытками также вошли Лион с показателем 196 миллионов евро, Тоттенхэм со 148 миллионами, Марсель со 105 миллионами, Астон Вилла с 97 миллионами, а также Ноттингем Форест и Манчестер Сити — у обоих по минус 94 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Челси ждет своего форварда.