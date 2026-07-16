Сергей Разумовский

Сборная Аргентины продолжает защиту титула чемпиона мира. В полуфинальном матче ЧМ-2026 аргентинцы одержали волевую победу над Англией со счетом 2:1 и пробились в финал турнира.

Англия открыла счет во втором тайме благодаря голу Энтони Гордона. Однако преимущество команда не удержала. Аргентина сумела ответить двумя точными ударами: сначала Энцо Фернандес восстановил равенство, а затем Лаутаро Мартинес забил победный мяч и принес своей сборной путевку в решающий матч чемпионата мира.

Особенно впечатляет статистика Аргентины на этом турнире в концовках матчей. Из 19 голов команды на чемпионате мира-2026 сразу 8 были забиты после 85-й минуты. Это еще раз подчеркивает умение аргентинцев прибавлять в решающие моменты и дожимать соперников в конце встреч.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против Испании. Решающий поединок состоится в воскресенье, 19 июля. Начало матча — в 22:00.

Напомним, предыдущий чемпионат мира также выиграла Аргентина. Если команда сумеет победить в финале ЧМ-2026, она станет лишь третьей сборной в истории футбола, которой удалось выиграть два чемпионата мира подряд.

Ранее подобное достижение покорялось лишь двум сборным. Италия становилась чемпионом мира в 1934 и 1938 годах, а Бразилия выигрывала мундиали в 1958 и 1962 годах.