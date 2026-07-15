Сергей Разумовский

Вполуфинале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией.

Первый тайм встречи вышел максимально осторожным и почти без моментов. Команды действовали плотно, много боролись в центре поля и практически не давали друг другу пространства у ворот. За стартовые 45 минут Англия и Аргентина нанесли лишь 3 удара, причём ни один из них не попал в створ ворот. Вместо этого борьбы было намного больше: за первый тайм арбитр зафиксировал 19 фолов.

После перерыва игра стала значительно оживлённее. Англичане первыми воспользовались своим шансом. После ошибки в обороне аргентинцев Роджерс выполнил точную передачу в штрафную, а Гордон замкнул пас и вывел сборную Англии вперёд. Этот гол серьёзно осложнил ситуацию для действующих чемпионов мира и поставил под угрозу мечту Лионеля Месси продолжить борьбу за ещё один трофей.

Тем не менее, после забитого мяча команда Англии слишком рано отошла в оборону. Подопечные Гарета Саутгейта сделали ставку на удержание преимущества, но этим только позволили Аргентине взять мяч под контроль и постепенно наращивать давление. Англичан несколько раз спасал Джордан Пикфорд, который совершил ряд важных сейвов и держал свою команду в игре.

Но сдержать Месси англичанам всё же не удалось. Легендарный аргентинец, который стал старейшим полевым игроком в истории полуфиналов чемпионатов мира, нашёл момент для решающей передачи. Месси отдал пас на Энцо Фернандеса, а полузащитник идеальным ударом издали пробил Пикфорда и сравнял счёт.

В компенсированное время Аргентина продолжила давить на соперника, хотя Англия уже фактически играла с шестью защитниками на поле. И именно тогда Месси снова стал ключевой фигурой эпизода. Форвард выполнил точный навес в штрафную, где Лаутаро Мартинес выиграл борьбу и ударом по воротам установил окончательный счёт матча.

Аргентина одержала волевую победу и пробилась в финал чемпионата мира-2026. В решающем матче команда Лионеля Скалони сыграет против Испании. В то время как Англия проведёт матч за третье место, где встретится с Францией.

Таким образом, в двух главных матчах турнира не состоится повторение финала чемпионата мира-2022 между Францией и Аргентиной, а также финала Евро-2024 между Испанией и Англией. Вместо этого болельщики получили новые пары в решающих поединках мундиаля: Аргентина сыграет с Испанией за титул, а Англия и Франция будут бороться за бронзовые медали.

Чемпионат мира-2026, полуфинал

Англия – Аргентина 1:2

Голы: Гордон, 55 – Энцо Фернандес, 85, Лаутаро Мартинес, 90+2

Англия: Пикфорд, Спенс (Рэшфорд 90+6), Джеймс (Берн 82), Гейи, Стоунз (Тоуни 90+6), Андерсон, Райс (О'Райли 82), Беллингем, Гордон (Конса 72), Роджерс, Кейн

Аргентина: Мартинес, Тальяфико (Мартинес 81), Молина (Монтьель 72), Мартинес (Отаменди 72), Ромеро, Паредес (Гонcалес 64), Альварес, Симеоне (де Поль 72), Фернандес, Мак Аллистер,Месси

Предупреждение: Андерсон – Лисандро Мартинес, Ромеро, Де Поль