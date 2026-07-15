Сергей Разумовский

Вечером 15 июля состоялись очередные матчи квалификации Лиги чемпионов сезона 2026/27. Команды провели ответные поединки первого квалификационного раунда Q1, по итогам которых определились еще несколько участников следующей стадии турнира.

Одним из матчей игрового дня стала встреча в Румынии, где Университатя Крайова принимала белорусский Витебск. Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0 и уверенно оформили выход во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

После первого матча румынский клуб имел комфортное преимущество, так как на выезде победил соперника со счетом 4:1. Поэтому в домашней игре Университатя Крайова могла действовать спокойнее и контролировать общую ситуацию в двухматчевом противостоянии. В итоге команда снова не позволила сопернику зацепиться за положительный результат и прошла дальше по сумме двух матчей.

В составе хозяев с первых минут на поле вышел украинский защитник Александр Романчук. Футболист начал матч в стартовом составе и отыграл первый тайм, после чего тренерский штаб заменил его в перерыве. Еще один украинский игрок Университати Крайова, вратарь Павел Исенко, не попал в заявку на этот поединок из-за травмы.

Единственный гол в встрече был забит уже в компенсированное время. На 91-й минуте Никушор Банку воспользовался передачей Анзора Меквабишвили и принес румынской команде победу. Этот мяч уже не имел решающего значения с точки зрения общего счета противостояния, однако позволил Университати Крайова завершить первый раунд квалификации двумя победами.

Лига чемпионов 2026/27

Первый квалификационный раунд, ответные матчи