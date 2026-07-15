Российский игрок помог Университате обыграть белорусов. Кто еще сыграет во втором раунде Лиги чемпионов?
Результаты заключительных матчей первого раунда квалификации Лиги чемпионов
около 3 часов назадПодписаться в
Вечером 15 июля состоялись очередные матчи квалификации Лиги чемпионов сезона 2026/27. Команды провели ответные поединки первого квалификационного раунда Q1, по итогам которых определились еще несколько участников следующей стадии турнира.
Одним из матчей игрового дня стала встреча в Румынии, где Университатя Крайова принимала белорусский Витебск. Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0 и уверенно оформили выход во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.
После первого матча румынский клуб имел комфортное преимущество, так как на выезде победил соперника со счетом 4:1. Поэтому в домашней игре Университатя Крайова могла действовать спокойнее и контролировать общую ситуацию в двухматчевом противостоянии. В итоге команда снова не позволила сопернику зацепиться за положительный результат и прошла дальше по сумме двух матчей.
В составе хозяев с первых минут на поле вышел украинский защитник Александр Романчук. Футболист начал матч в стартовом составе и отыграл первый тайм, после чего тренерский штаб заменил его в перерыве. Еще один украинский игрок Университати Крайова, вратарь Павел Исенко, не попал в заявку на этот поединок из-за травмы.
Единственный гол в встрече был забит уже в компенсированное время. На 91-й минуте Никушор Банку воспользовался передачей Анзора Меквабишвили и принес румынской команде победу. Этот мяч уже не имел решающего значения с точки зрения общего счета противостояния, однако позволил Университати Крайова завершить первый раунд квалификации двумя победами.
Лига чемпионов 2026/27
Первый квалификационный раунд, ответные матчи
Университатя Крайова (Румыния) – Витебск (Беларусь) 1:0
Первый матч: 4:1
Гол: Никушор Банку, 90+1
Атерт Биссен (Люксембург) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) 1:2
Первый матч: 1:2
Голы: Роман Фербер, 25 – Арни Фредериксберг, 8, Палл Клеттскард, 59
Эгнатия (Албания) – Петрокуб (Молдова) 6:1
Первый матч: 1:1
Голы: Энео Битри, 2, Алессандро Альбанезе, 30, Михай Плетике, 44 (автогол), Андрей Яго, 58, Сумайла Бакайоко, 84, Илди Груда, 90 – Кристиан Ротару, 63
Сутьеска (Черногория) – Кайрат (Казахстан) 0:2
Первый матч: 1:2
Голы: Исмаил Бекболат, 68, Жоржинью, 83 пенальти
Пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Мьельбю (Швеция) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Ларн (Северная Ирландия) – Црвена Звезда (Сербия)
Сабах Баку (Азербайджан) – КуПС (Финляндия)
КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Кауно Жальгирис (Литва)
Орхус (Дания) – Лех Познань (Польша)
Арарат-Армения (Армения) – Шемрок Роверс (Ирландия)
Левски (Болгария) – Университатя Крайова (Румыния)
Омония (Кипр) – Кайрат (Казахстан)
Тун (Швейцария) – Динамо Загреб (Хорватия)
Викингур Рейкьявик (Исландия) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
Иберия 1999 (Грузия) – Слован Братислава(Словакия)
Эгнатия (Албания) – Целе (Словения)
Поделиться