26 февраля состоялись ответные матчи стыкового раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций, по итогам которых окончательно сформировался полный список участников 1/8 финала еврокубков. Этот игровой день стал знаковым для английских клубов, ведь еще двое представителей АПЛ сделали решающий шаг к следующей стадии.

В Лиге Европы Ноттингем Форест на своем поле проиграл Фенербахче 1:2, однако благодаря разгромной победе 3:0 в первом матче сохранил нужное преимущество по сумме двух встреч и прошел дальше. В Лиге конференций Кристал Пэлас дома уверенно переиграл Зриньски 2:0 и после ничьей 1:1 в первой игре также получил путевку в 1/8 финала.

Таким образом, все девять английских клубов, которые в этом сезоне участвовали в еврокубках, достигли стадии 1/8 финала в своих турнирах. Ранее Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Манчестер Сити и Челси вышли напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов по итогам общего этапа, Ньюкасл прошел Карабах в стыках (6:1, 3:2), а Астон Вилла гарантировала место в 1/8 финала Лиги Европы. Англия остается единственной ассоциацией, которая до сих пор не потеряла ни одного своего представителя в еврокубках в текущем сезоне.

Напомним УЕФА проведет жеребьевку 1/8 финала всех еврокубков 27 февраля.