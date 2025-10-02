Павел Василенко

Немецкая компания Adidas сегодня представит мяч, который будет использован на чемпионате мира 2026 года.

Известно лишь то, что мяч будет называться Trionda и состоять только из четырех частей.

Adidas создал интересный трейлер, в котором перечислены все мячи для чемпионатов мира по футболу с 1970 года.

Итак, у нас есть возможность увидеть мячи от знаменитого Telstar в 1970 и 1974 годах, через Tango в 1978 и 1982 годах, Azteca в 1986 году, Etrusca Unica в 1990 году, Questra в 1994 году, Tricolore в 1998 году, Fevernova в 2002 году, Teamgeist в 2006 году, Jabulani в 2010 году, Brazuca в 2014 году, Telstar в 2018 году, и вплоть до Al Rihla в 2022 году.

MUITO FODA!



Amanhã tem o anúncio da bola da próxima Copa do Mundo. E para fazer a divulgação, colocaram todas as bolas desde 1970 na esfera em Las Vegas.



pic.twitter.com/27R0nNk4qD — DataFut (@DataFutebol) October 2, 2025

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.