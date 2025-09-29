Павел Василенко

Профсоюз футболистов FIFPro выразил серьезную обеспокоенность условиями, в которых придется играть на Чемпионате мира 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Директор организации по вопросам политики и стратегических связей Александр Билефельд назвал нынешний Клубный чемпионат мира в США «тревожным сигналом на фоне глобального потепления». Многие матчи проводились днем при температуре свыше 30°C, что создавало, по его словам, «реальную угрозу здоровью и безопасности игроков и всех участников».

FIFPro призывает пересмотреть календарь и выбор арен, рассмотреть возможность введения кондиционированных стадионов, более длительных перерывов между таймами и дополнительных пауз для отдыха.

Отдельное внимание профсоюз уделил проблеме истощения игроков: ни один футболист команд-участников клубного мундиаля не получил минимального 28-дневного отпуска, а подготовительный период в четыре недели для большинства так и не состоялся.

Нападающий Ноттингем Форест Крис Вуд подчеркнул, что короткие нагрузки еще возможны, но длительное перенапряжение – это путь к травмам и потере формы.

FIFPro также бьет тревогу из-за рекордных игровых минут молодых талантов, в частности Ламины Ямаль из Барселоны, который провел на поле более 8000 минут до своего 18-летия – значительно больше, чем предыдущие поколения.

Глава консультативной сети по продуктивности Даррен Бёрджесс предупредил, что футболисты достигают пика развития в 24–25 лет, и преждевременные перегрузки лишь увеличивают риск серьезных травм.