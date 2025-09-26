Павел Василенко

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление относительно Чемпионата мира по футболу 2026 года. По его словам, некоторые матчи могут быть перенесены из городов-хозяев, если они будут признаны небезопасными.

Мировое первенство состоится в США, Канаде и Мексике, причём на долю США приходится больше всего – 11 из 16 городов-хозяев. Среди них Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Атланта, Бостон, Майами, Нью-Йорк и Филадельфия.

Однако Трамп не исключает радикальных изменений в расписании.

«Чемпионат мира будет безопасным. Если я определю, что проведение игр в определенных городах небезопасно, мы перенесем их в другие города», – заявил он журналистам в Овальном кабинете.

Президент также добавил, что даже если город временно станет менее опасным, он не позволит проведение игр там без гарантий безопасности.

Напомним, что турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.