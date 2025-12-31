Ахметов назвал причины выбора в пользу Турана
Владелец донецкого клуба сделал заявление
около 1 часа назад
Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов высказался относительно назначения Арды Турана на должность главного тренера команды, объяснив этот выбор.
«Мы готовы к любым вызовам и точно понимаем, что должны двигаться только вперед. Поэтому мы пригласили нового главного тренера – Арду Турана. Это человек, который знает вкус больших побед, он прошел выдающийся путь как футболист, а сегодня имеет огромные амбиции как наставник. Убежден, его опыт, страсть к игре и стремление побеждать помогут Шахтеру стать сильнее», – приводит слова Ахметова пресс-служба Шахтера.
Донецкая команда под руководством Турана закончила 2025 год в качестве единственной украинской команды, вышедшей в плей-офф еврокубков, получив прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций.
Кроме того, в турнирной таблице УПЛ «горняки» идут вторыми, имея по 35 зачетных очков с черкасским ЛНЗ, однако уступая им по дополнительным показателям.