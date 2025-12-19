Главный тренер Шахтера Арда Туран после ничьей в матче заключительного тура общего этапа Лиги конференций против Риеки (0:0) подвел итоги выступлений «горняков» на этой стадии, а также прокомментировал тот факт, что 5 из 6 соперников команды не прошли в плей-офф. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Прежде всего, хочу поздравить своих игроков, я горжусь ими. В любом турнире в Европе нелегко попасть в восьмёрку лучших, поэтому мои футболисты проделали отличную работу. Я старался предоставлять им равное игровое время, и в этой молодой команде, я верю, каждый получил шанс. Это было долгое путешествие, и у нас всегда длительные переезды, из-за чего мы большую часть времени не можем нормально тренироваться, в основном у нас нет тренировки за два дня до игры. Было не так много возможностей для этого, поэтому мои футболисты хорошо поработали, я очень счастлив и горжусь ими.

Конечно, я счастлив быть тренером «Шахтёра», горжусь этим, чувствую это каждый день, и именно поэтому стараюсь выкладываться на полную каждый день. Я всегда буду благодарен Всевышнему за возможность быть тренером «Шахтёра», и хорошо осознаю, насколько это важно для моего развития и развития команды. Я думаю об этом каждый день. Конечно, иногда допускаю ошибки, но клуб, игроки и наша организация делают всё возможное, чтобы покрыть эти недостатки. Мы постоянно поддерживаем друг друга, поэтому сейчас я очень доволен нашим положением. Я ещё более взволнован и счастлив, потому что хорошо понимаю ценность этого достижения.

В прошлом году «Челси» выиграл этот турнир. Я не хочу проявлять неуважение к футболу, потому что он всегда полон сюрпризов. Никогда не принимаю такие мысли и считаю, они исходят от людей, которые никогда не были на поле. Каждая игра сложна, даже если ты играешь против академии соперника, команды U19. Необходимо уважать игру и соперника.

Что касается наших оппонентов в Лиге конференций, то мы играли против чемпионов Ирландии, а сейчас – против чемпионов Хорватии. Поэтому я не принимаю этой мысли даже на один процент, потому что считаю её неуважением к футболу. Я очень позитивно оцениваю работу своих игроков, искренне её уважаю и очень рад этому. У нас было шесть месяцев, очень тяжёлых, с долгими переездами. У нас были поездки продолжительностью до 15–16 часов, поэтому нужно проявлять уважение к футболу, потому что он полон сюрпризов. Я помню много титулов, проигранных в матчах с небольшими клубами. Мы знаем, где мы сейчас находимся, и это делает нас действительно счастливыми. Если спросить, что меня больше всего волнует и к чему я стремлюсь, то это победа в Лиге конференций.