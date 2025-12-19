Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер в заключительном, шестом туре общего этапа Лиги конференций проводил матч в Кракове и сыграл вничью с хорватской Риекой, так и не открыв счет в матче – 0:0. Поединок получился напряженным и не слишком богатым на моменты, а итоговый результат подчеркнул равный характер противостояния: командам не хватило точности в завершающей стадии атак, чтобы превратить свои подходы к воротам в голы.

Отдельной проблемой для Шахтера стала потеря одного из ключевых исполнителей в середине поля. Полузащитник Марлон Гомес во время игры получил травму и не смог продолжить матч, из-за чего тренерскому штабу пришлось оперативно корректировать состав. Уже на 12-й минуте наставники провели вынужденную замену: вместо Марлона на поле вышел Лукас Феррейра. В данный момент детали травмы не разглашаются – официальной информации о ее характере и возможных сроках восстановления нет, так что оценить, станет ли это повреждение серьезным ударом для команды, пока сложно.

В текущем сезоне Марлон Гомес был заметной фигурой в ротации Шахтера и регулярно получал игровую практику. В целом он провел 26 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и сделал четыре результативные передачи. Теперь в клубе будут ждать медицинский вердикт, чтобы понять, сможет ли хавбек быстро вернуться к тренировкам уже не зимних сборах.

