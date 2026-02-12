«Цена нашего достоинства». УАФ поддержала Гераскевича после дисквалификации на Олимпиаде
Украинского скелетониста отстранили из-за запрещенного элемента экипировки
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не смог принять участие в первом заезде на зимних Олимпийских играх-2026 из-за дисквалификации.
Спортсмен планировал выступить в так называемом шлеме памяти, однако Международный олимпийский комитет заранее запретил использование этого элемента экипировки во время официальных стартов. В случае нарушения требования украинцу грозило отстранение, что в итоге и произошло — на старте первой попытки Гераскиевича не допустили до заезда.
На ситуацию отреагировала Украинская ассоциация футбола, которая публично выразила поддержку спортсмену.
Цена нашего достоинства. Уважение, поддержка и благодарность Владиславу Гераскевичу, — говорится в сообщении УАФ.