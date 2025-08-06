Бизнесмен и военнослужащий Антон Ахметов объявил о создании нового футбольного клуба под названием «Днепр 1918». Он и является его фактическим владельцем.

Относительно участия в любительских лигах – да. Я не люблю много говорить – для меня главное сделать, а потом уже комментировать. Но могу сказать одно: старт – в следующем году. Это 100%, даже 200%.

Мы идем открыто, мы коммуницируем прозрачно. Нет никаких теневых игр, мы за прямой диалог.

Даже когда выйдем в Первую или Вторую лигу, а наша цель - это УПЛ и еврокубки, мы понимаем, что это требует времени, 3-4 года как минимум, это не про бизнес. Для меня это про возвращение футбола в мой родной город, где вырос я, где выросли мои родители, где родились деды и прадеды.

Будет сайт, представление команды и, конечно же, игра на поле. Мы открыты для всех. Если среди болельщиков есть юристы, экономисты – мы приглашаем присоединяться к нашему клубу, нашему движению, помогать строить прозрачную структуру.

Мы – одна команда, одна семья, и мы – днепряне. Это три главных принципа. Неважно, я владелец клуба или просто фанат – любой может задать мне вопрос напрямую, позвонить, выразить мнение. Прямая коммуникация – очень важна.

Да, я не скрываюсь. Коломойский прятался за десятком охранников. Я помню, как в 2014 году имел с ним общение в облгосадминистрации. Но это люди прошлого. А мы – люди будущего. И за нами молодежь – восстановление футбола в городе. Пусть сейчас это новый клуб, но с новым будущим и с продолжением истории футбола в Днепре, – заявил Ахметов в интервью Sport.ua.