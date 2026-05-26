Форвард Полесья Александр Филиппов стал автором первого забитого мяча в поединке 30-го тура против Руха. Именно его точный удар на 27-й минуте помог хозяевам одержать 18 победу в сезоне. Этот чемпионат Украины Полесье завершило на третьем месте.

Александр, что для тебя значит завоевание бронзовых медалей?

Это знак большого труда, не только в этом сезоне, а в целом, в карьере. У нас всегда есть цели, мы хотели завоевать медали. Перед нами стояла задача – попасть в тройку лучших команд Украины. Действительно, была интрига в УПЛ до последнего тура. Это хорошо для украинского футбола. Есть эмоции. Главное, что мы победили и завоевали бронзовые медали.

Сегодня твой гол все решил?

Нет. Вы понимаете, что счет 1:0 довольно шаткий. Нужно было закрепить успех нам. Эмоции нас переполняли, и во втором тайме мы принимали неверные решения. Хорошо, что забили второй мяч под конец матча и довели встречу до желательного для нас результата.

В прошлом году ты с Александрией завоевал серебро, сейчас бронзу. В сезоне 2025-2026 ты забил 4 мяча в УПЛ. Как для тебя сложился этот чемпионат?

Конечно, футбол – коллективная игра. Для нашей команды это хороший результат. В начале чемпионата мы потеряли много очков. Тогда мы играли в квалификации Лиги конференций. Потом мы догоняли наших соперников в чемпионате Украины. Я благодарен Богу, что дает мне играть в футбол, в такой замечательной команде. Для Полесья третье место – это только начало, далее мы будем улучшать свои результаты.

- Ты давно знаешь Руслана Ротаня. Расскажи о вашем главном тренере, несколькими словами?

Руслан Петрович очень эмоциональный человек и очень требователен к деталям. Ротань хочет выжать из нас максимум. Думаю, что ему это удается. Каждый год Руслан Петрович добивается результата.

Вопрос о выступлении Полесья в еврокубках. Чтобы попасть в группу Лиги конференций, нужно пройти трех соперников. Это возможно сделать летом этого года?

Будем делать все возможное от нас. Важно хорошо подготовиться на сборах. Думаю, что у нас все получится. Нужно ставить перед командой амбициозные цели. С таким руководством, с такими болельщиками все получится.

За этот год Полесье стало сильнее как команда?

Конечно, мы поняли требования главного тренера. В тактическом и командном плане мы стали сильнее. Будем ставить амбициозные цели и идти к ним.