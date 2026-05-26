Голкипер житомирского Полесья Евгений Волынец прокомментировал прошлый сезон в УПЛ. После победы над львовским Рухом со счетом 2:0, волки впервые в истории завоевали бронзовые медали национального чемпионата.

Евгений, для тебя это наивысшее достижение в футбольной карьере?

Да, это лучший результат для меня. Это долгожданный результат для меня. Всю карьеру я шел к медалям. Трижды я был четвертым. Сейчас, я уверен, мы абсолютно закономерно завоевали бронзовые медали. Сейчас у нас позитивные эмоции, и, на самом деле, большое счастье, что мы заняли третье место.

Президент клуба Геннадий Буткевич уже заходил в вашу раздевалку?

Конечно. Он всегда с командой. Геннадий Владиславович рассказал анекдот, по традиции.

Лишь одного очка не хватило вашей команде, чтобы стать серебряным призером. Где его упустили?

Нельзя так сказать. Чемпионат длинный. Считаю, что на будущее это для нас будет стимул, подниматься все выше и выше в таблице.

Сейчас ты не играешь из-за травмы. Насколько она серьезная?

Травма мышечная у меня. Будем надеяться, что к летним сборам я подойду в нормальной игровой форме.

Какое основное послание ты хотел бы передать болельщикам Полесья?

Мы всегда хотим, чтобы наш болельщик приходил и поддерживал нашу команду. Надеюсь, что мы будем добиваться тех результатов, которые будут нравиться нашим поклонникам.