На Полесье пообещали шокировать летними трансферами. Буткевич сделал громкое заявление.
Житомиряне впервые в истории завоевали медали УПЛ
5 минут назад
Геннадий Буткевич. Фото: ФК Полесье
Президент Полесья Геннадий Буткевич анонсировал возможное серьезное усиление команды во время летнего трансферного окна. Его цитирует пресс-служба клуба.
По словам бизнесмена, житомирский клуб уже работает над новичками перед стартом в еврокубках. Буткевич отметил, что у Полесья есть сильная скаутская группа, которая уже подобрала кандидатов для усиления состава.
Нужно усиление. У нас очень хорошая скаутская группа. Уже подобраны кандидаты – и это будет маленький шок для кого-то.