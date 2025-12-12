Александрия и Кудривка сыграли вничью в матче аутсайдеров УПЛ
около 1 часа назад
Фото - ФК Александрия
В поединке 16-го тура Украинской Премьер-лиги Александрия на своём стадионе принимала Кудривку. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Александрия довольно быстро открыла счёт – на 40-й секунде мяч забил Жота.
Гости отыгрались на 62-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Андрей Сторчоус.
На данный момент Александрия занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своём активе 11 очков. Кудривка идет 13-й с 15 баллами.
Следующий матч в чемпионате Украины команды сыграют в конце февраля 2026 года.
УПЛ, 16-й тур
Александрия – Кудривка – 1:1
Голы: Жота, 1– Сторчоус, 62 (пенальти).