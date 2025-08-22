Советник УАФ по вопросам арбитража Никола Риццоли поделился оценкой эпизода с пенальти в матче третьего тура УПЛ Кудривка – Полтава (3:1), в котором мяч после удара Мирослава Сердюка попал в руку защитника гостей Вадима Пидлепича.

Игрок Кудривки №17 решил пробить по воротам с очень близкого расстояния, в то время как защитник №5 пытался вступить в единоборство с ним, оказался на траектории удара и создал препятствие своим телом.

Его рука находится в естественном положении за спиной, пытаясь избежать контакта с мячом, и в естественном положении, не рискуя увеличить свою площадь. Траектория мяча, который пролетает за его телом, является неожиданной, поэтому начальное решение позволить продолжить игру было правильным, а продолжить игру – лучшим решением.

Вмешательство видеоассистента арбитра, которое показывает преимущественно боковой ракурс, может создать впечатление, что рука вытянута, но на самом деле, по сравнению с траекторией мяча, рука находится за спиной, в естественном положении.

Продолжить игру – это то, что ожидается в таких ситуациях. Вмешательство видеоассистента арбитра кажется излишним, учитывая отличную позицию арбитра для оценки ситуации.

Очевидно, что когда идет речь о нарушении правил игры рукой, это всегда очень сложная ситуация для анализа и оценки. Поэтому видеоассистент арбитра хотел дать второй шанс пересмотреть изображения, которые, однако, не могли показать наилучшее изображение траектории мяча, так как оно было перекрыто игроками.

Имея только боковое изображение, рука могла казаться широкой, тогда как необходимо было оценить всю динамику игры. Удар с близкого расстояния с неожиданной траекторией, причем защитник не рисковал увеличить свою площадь, а наоборот держал обе руки за спиной, чтобы избежать контакта с мячом. Очень сложная ситуация, в которой решение на поле было наилучшим.