Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко подвел итоги встречи 15 тура УПЛ с Кривбассом, которая завершилась для его команды поражением 0:3 в Кривом Роге.

Тренер прокомментировал очередную потерю очков перед стартом второй части чемпионата и отметил, что подобные результаты требуют серьезных выводов. Он также подчеркнул, что коллектив должен реагировать на такие ситуации и двигаться дальше, несмотря на трудности.

«Было два разных тайма. В первом мы были очень конкурентоспособными и, считаю, выглядели неплохо, но пропустили гол, который очень сильно повлиял на игру. После перерыва пропустили снова, и после этого игра была "закрыта". Мы не смогли отреагировать и забить в ответ.

У нас действительно есть проблемы, к сожалению. Да, не можем использовать всех тех игроков, с которыми мы готовились к этому сезону. Не можем сыграть оптимальным составом. Да, у нас есть другие футболисты, но сегодняшние голы в ворота Александрии – следствие индивидуальных действий Кривбаса. Плюс наши невнятные действия в обороне. У Кривбаса очень сильные фланги, мы это понимали», – приводит слова Нестеренко сайт Кривбаса.