Сергей Разумовский

Первый матч плей-офф за право выступать в УПЛ в сезоне-2026/27 между Александрией и Левым Берегом завершился вничью. Команды не смогли определить победителя в стартовой встрече противостояния, сыграв со счетом 1:1.

Первую половину игры активнее провели хозяева поля. Александрия сумела воспользоваться одним из своих моментов на 20-й минуте, когда счет открыл мавританский легионер команды Яде Ндиага. После подачи со штрафного мяч отскочил в удобную зону, а футболист Александрии быстро сориентировался в эпизоде и нанес удар по воротам.

Этот гол позволил хозяевам уйти на перерыв с минимальным преимуществом. В первом тайме Александрия действовала увереннее, лучше контролировала отдельные отрезки игры и заставила соперника отыгрываться после перерыва.

Во втором тайме Левый Берег заметно добавил в активности и стал действовать значительно острее у чужих ворот. Важную роль в изменении характера игры сыграли замены, которые провел главный тренер гостей Александр Рябоконь. Именно один из игроков, вышедший на поле с лавки запасных, помог команде быстро восстановить равновесие.

На 52-й минуте Левый Берег сравнял счет. Назар Волошин, который появился на поле после перерыва, выступил в роли ассистента и отдал передачу на Викентия Волошина. Тот нанес диагональный удар и точно пробил в дальний угол ворот, сделав счет 1:1.

После этого игра стала более напряженной, а обе команды пытались найти свой шанс для победного гола. Особенно близки к успеху гости были уже в добавленное время, когда «лебеди» могли вырвать волевую победу в конце встречи. Однако реализовать свой момент команде не удалось.

В итоге первый матч плей-офф завершился результативной ничьей 1:1, так что судьба путевки в УПЛ на сезон-2026/27 будет решаться в ответной игре. Ответный матч между Левым Берегом и Александрией состоится 9 июня на поле Левого Берега.

УПЛ, плей-офф за место, первый матч

Александрия – Левый Берег 1:1

Голы: Ндиага, 20 – В. Волошин, 52

Александрия: Макаренко, Шулянский (Боль, 68), Кампуш, Беираче, Огарков (Власюк, 74), Ващенко, Мишнев (Черниш, 64), Булеца, Ндиага, Кастильо (Жонатан, 64), Теди Цара (Родригес, 88)

Левый Берег: Жмурко, Сидней, Коваленко, Самар, Соколов, Косовский, Банада, Диего (Воробчак, 46), Шастал, Венделл (Н. Волошин, 46), В. Волошин

Предупреждения: Беираче, Ващенко, Ндиага – Сидней, Соколов