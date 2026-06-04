Денис Седашов

Украинская теннисистка Марта Костюк (15 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном поединке украинская теннисистка проиграла восьмому номеру мирового рейтинга мирре андреевой.

Встреча на парижских кортах длилась 1 час 16 минут. Костюк выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Для Марты это первое поражение на грунтовом покрытии в этом сезоне после серии из 17 побед подряд, во время которой она выиграла титулы на турнирах в Руане и Мадриде.

Roland Garros. Полуфинал

Марта Костюк (Украина) — мирра андрева — 1:6, 3:6

По итогам турнира Марта обновит личный рекорд в мировом рейтинге. Она поднимется на 12-е или 13-е место.

Сабаленко с позором вылетела из Roland Garros, проиграв решающий сет 0:6.