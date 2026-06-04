Костюк проиграла в полуфинале Roland Garros-2026
Украинка проиграла в двух сетах Мирре Андреевой
около 1 часа назадПодписаться в
Украинская теннисистка Марта Костюк (15 WTA) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции. В полуфинальном поединке украинская теннисистка проиграла восьмому номеру мирового рейтинга мирре андреевой.
Встреча на парижских кортах длилась 1 час 16 минут. Костюк выполнила один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Для Марты это первое поражение на грунтовом покрытии в этом сезоне после серии из 17 побед подряд, во время которой она выиграла титулы на турнирах в Руане и Мадриде.
Roland Garros. Полуфинал
Марта Костюк (Украина) — мирра андрева — 1:6, 3:6
По итогам турнира Марта обновит личный рекорд в мировом рейтинге. Она поднимется на 12-е или 13-е место.
Сабаленко с позором вылетела из Roland Garros, проиграв решающий сет 0:6.