Сергей Разумовский

Атакующий полузащитник московского локомотива алексей батраков, скорее всего, не перейдет в ПСЖ, сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижский клуб действительно интересовался 20-летним россиянином. Однако после более детального анализа профайла футболиста в ПСЖ решили сосредоточиться на других вариантах укрепления состава.

В мае агент батракова заявлял, что представители ПСЖ планируют прилететь в Москву для дальнейшего изучения ситуации вокруг игрока.

Напомним, за ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный. С 24 февраля 2022 года рф ведет агрессивную войну против Украины.