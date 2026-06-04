Из-за Забарного? ПСЖ отказался от идеи подписания второго россиянина
Защитнику сборной Украины уже приходится играть вместе с сафоновым
около 2 часов назадПодписаться в
Илья Забарный. Фото: ПСЖ
Атакующий полузащитник московского локомотива алексей батраков, скорее всего, не перейдет в ПСЖ, сообщает Le Parisien.
По информации источника, парижский клуб действительно интересовался 20-летним россиянином. Однако после более детального анализа профайла футболиста в ПСЖ решили сосредоточиться на других вариантах укрепления состава.
В мае агент батракова заявлял, что представители ПСЖ планируют прилететь в Москву для дальнейшего изучения ситуации вокруг игрока.
Напомним, за ПСЖ выступает украинский защитник Илья Забарный. С 24 февраля 2022 года рф ведет агрессивную войну против Украины.