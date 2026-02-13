Павел Василенко

Александрия достигла соглашения с клубом Ваккер Бургхаузен о переходе на постоянной основе защитника Артура Андрейчика. Контракт с игроком подписан до 31 мая 2029 года, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Андрейчик родился 30 августа 2005 года и является воспитанником киевской школы футбола. Свои первые шаги в большом спорте он делал в столичной ДЮСШ Змена-Оболонь. Юношеская карьера Артура была отмечена значительными успехами: он дважды становился чемпионом Высшей лиги Украины в возрастной категории U-15 и завоёвывал серебряные награды в составе U-17.

С 2022 года защитник выступал в Германии за ФК Ваккер Бургхаузен. Несмотря на юный возраст, Артур сумел попасть в основной состав команды, которая соревнуется в Региональной лиге Бавария (четвёртый по силе дивизион Германии), где получил ценный опыт европейского силового футбола.

На зимний перерыв Александрия ушла на 15-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги: команда набрала 11 очков в 16 матчах.

Вице-чемпион УПЛ свой первый матч 2026 года проведет против Оболони. Поединок запланирован на 23 февраля (13:00).