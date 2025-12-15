Тренер Александрии знает, что нужно для выхода из кризиса аутсайдеру УПЛ
Перестройка ударила по результатам
около 1 часа назад
Кирилл Нестеренко. Фото: ФК Александрия
Главный тренер Александрии Кирилл Нестеренко оценил игру вице-чемпиона Украины по итогам первой половины сезона. Его слова приводит УПЛ ТВ.
Я не знаю никакую команду, которая находится в конце турнирной таблицы и им легко. Этого не может быть. Конечно, сложно. Всем сложно. Сейчас нам как никогда нужен этот перерыв. Уже нет никакого шанса отступать - только после зимнего перерыва все менять и брать свое, - сказал Нестеренко.
Александрия будет зимовать предпоследней командой УПЛ, имея в своем активе 11 очков.
