Сергей Разумовский

В 25-м туре украинской Премьер-лиги Эпицентр и Александрия не смогли выявить сильнейшего, завершив встречу вничью со счётом 1:1. Для «горожан» этот матч был номинально выездным, и команда сумела избежать поражения лишь в компенсированное ко второму тайму время.

Первый мяч в матче забил Эпицентр. На 33-й минуте Рохас воспользовался своим моментом и вывел свою команду вперёд, благодаря чему хозяева ушли на перерыв с минимальным преимуществом. В течение второй половины встречи Эпицентр был близок к тому, чтобы удержать важную победу, однако в самой концовке Александрия всё же спаслась от поражения. На 92-й минуте Кампуш отметился результативным ударом и установил окончательный счет.

Таким образом, Эпицентр пополнил свой актив одним очком и теперь имеет 25 баллов в турнирной таблице. Команда увеличила отрыв от Кудривки до четырёх пунктов в борьбе за то, чтобы избежать зоны переходных матчей. Для новичка УПЛ этот результат позволил несколько укрепить свои позиции и сделать ещё один шаг к сохранению прописки в элитном дивизионе.

Александрия также завоевала одно очко, но её турнирное положение остается сложным. Команда имеет 13 баллов и, несмотря на ничью, лишь немного сократила отставание от Руха, который идет выше. В настоящий момент разница между командами составляет семь очков, так что борьба за шанс на выживание для «горожан» всё больше выглядит невозможной задачей.

УПЛ, 25-й тур

Эпицентр – Александрия 1:1

Голы: Рохас, 33 - Кампуш, 90+2

Эпицентр: Белик, Лучкевич (Супряга, 87), Григоращук, Нил, Климыц, Себерийо, Миронюк (Запорожец, 87), Ковалец (Липовуц, 71), Рохас, Сидун, Сифуэнтес (Оливейра, 90+4)

Александрия: Долгий, Огарков, Боль, Кампуш, Бутко (Черныш, 83), Ващенко, Булеца, Мыщнёв (Матеус, 77), Ндиага, Родригеш (Кремчанин, 46), Жонатан (Туати, 70)

Предупреждения: Жонатан, Ндиага, Туати