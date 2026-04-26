Кривбасс и Динамо провели самый результативный матч в истории УПЛ
Команды на двоих забили 11 мячей
около 1 часа назад
Фото: ФК Динамо
Матч 25-го тура УПЛ между Кривбассом и Динамо (5:6) стал самым результативным в истории чемпионатов Украины. Команды установили новый рекорд лиги, забив суммарно 11 мячей. Сообщает Суспільне Спорт.
Предыдущий максимум (10 мячей за игру) фиксировался в истории элитного дивизиона десять раз. В последний раз такую результативность демонстрировали Металлист и Верес в 2023 году (5:5).
Эффектный разгром во Львове. Карпаты забили три мяча в ворота Руха в матче УПЛ.
