Шахтер обыгрывает Кудривку и увеличивает отрыв от ЛНЗ до восьми очков
В составе горняков отличились Невертон, Феррейра и Бондаренко
31 минуту назад
Шахтер обыграл Кудривку в матче 25-го тура УПЛ.
Донецкий клуб обеспечил преимущество еще в первом тайме благодаря голам Невертона и Лукаса Феррейры. После перерыва Александр Козак сократил отставание Кудривки, однако через несколько минут Артем Бондаренко установил окончательный счет матча.
УПЛ. 25-й тур
Шахтер — Кудривка — 3:1
Голы: Невертон, Феррейра, Бондаренко — Козак
После 25 туров Шахтер имеет в активе 60 очков — горняки возглавляют турнирную таблицу. Кудривка остается на 13-й позиции — 21 балл.
Свой следующий матч подопечные Турана проведут 30 апреля против Кристал Пэлас в 1/2 финала Лиги конференций.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05