Сергей Разумовский

«Челси» официально подтвердил назначение Хаби Алонсо новым главным тренером первой команды. Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Испанский специалист приступит к выполнению своих обязанностей 1 июля. Ранее появлялась информация, что соглашение между сторонами будет рассчитано до лета 2030 года, однако клуб пока не раскрыл всех деталей контракта.

Для Алонсо это станет новым этапом в тренерской карьере после работы в «Реале», который он покинул в январе. До этого испанец руководил «Байером», где заработал репутацию одного из самых перспективных тренеров Европы, сенсационно выиграв Бундеслигу и остановившись в шаге от непобедимо сезона. Также он работал с второй командой «Реал Сосьедад».

«Челси» в апреле уволил Лиама Росеньора, который проработал на посту главного тренера всего 107 дней. Он возглавил команду в январе, заменив Энцо Мареску, однако не смог убедить руководство клуба в целесообразности долгосрочного сотрудничества.

До завершения текущего сезона обязанности главного тренера «Челси» продолжит выполнять Калум Макфарлейн. Именно под его руководством команда доиграет заключительные матчи кампании и попытается отыграть двухочковое отставание от «Брентфорда» в борьбе за еврокубки. После этого начнется подготовка к новому этапу уже под руководством Хаби Алонсо.