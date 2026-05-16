Денис Седашов

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (10 WTA) поделилась эмоциями после своей победы в финале грунтового турнира серии WTA 1000 в Италии. В решающем матче украинка в трех сетах победила американку Кори Гауфф (4 WTA). Слова приводит Суспільне Спорт.

Во время церемонии награждения Элина поблагодарила соперницу, вспомнила о своей давней теннисной мечте и отдельно обратилась к украинцам, которые смотрят ее матчи в условиях войны.

Трудно поверить, что прошло восемь лет с тех пор, как я здесь выиграла трофей. Очень довольна, что победила здесь. Прежде всего, хочу поблагодарить Коко за отличный турнир, её команду. Она — настоящая чемпионка. Надеюсь, что у нас с ней впереди ещё немало сражений в будущем. Хочу также поблагодарить свою команду. У меня было тяжелое поражение в Дубае в этом году: я завоевала на тот момент 19-й титул и нацелилась на 20-й. Сказала своему тренеру, что было бы хорошо перед завершением карьеры достичь [юбилейного титула]. Он ответил мне, что надеется, что у нас получится это сделать в этом году. Так что я очень, очень счастлива. Хочу поблагодарить также людей в Украине, которые поддерживают меня, смотрят [за моими матчами], в частности из укрытий. Последние несколько недель были очень трудными для Украины, и я хочу поблагодарить всех за поддержку, что стараетесь находить время на просмотр матчей, на поддержку на таком расстоянии. Я чувствую любовь от всех. Спасибо. Слава Украине.

Этот успех стал для Свитолиной знаковым: она в третий раз в карьере покорила римские корты (после титулов в 2017 и 2018 годах) и завоевала свой юбилейный, 20-й трофей на уровне WTA.

