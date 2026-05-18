Александрия – вторая с конца, а не с начала, но Полесье и в этом сезоне нашло, кого забрать.
Команда и так развалилась...
около 1 часа назад
Вингер Александрии Теди Цара может изменить клубную прописку после завершения сезона. По информации украинского футбольного журналиста и комментатора Игоря Цыганика, 26-летний албанский футболист находится в сфере интересов Полесья и с высокой вероятностью может продолжить карьеру именно в житомирском клубе.
Цыганик отметил, что, по его данным, Полесье довольно серьезно рассматривает вариант с подписанием Цары. Журналист не исключает, что переговоры могут завершиться переходом игрока в команду из Житомира.
По словам Цыганика, он понимает ситуацию так, что Цара переходит в Полесье. Также комментатор добавил, что слышал о предметном интересе житомирского клуба к вингеру Александрии, поэтому такой трансфер выглядит вполне возможным.
Отдельно журналист прокомментировал ситуацию с другими футболистами Александрии. В частности, у Кампуша заканчивается действующий контракт с клубом. По мнению Цыганика, если игрок и будет рассматривать варианты для продолжения карьеры, то скорее всего будет искать их за пределами Украины.
Также Цыганик высказался относительно будущего Романа Вантуха из Зари. По его информации, футболист должен вернуться в Карпаты и, вероятно, именно в львовском клубе продолжит свои выступления.
В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Теди Цара был одним из заметных игроков Александрии. 26-летний албанец провел 26 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
Напомним, Александрия заняла предпоследнее место в этом сезоне УПЛ.