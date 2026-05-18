Сергей Разумовский

Вингер Александрии Теди Цара может изменить клубную прописку после завершения сезона. По информации украинского футбольного журналиста и комментатора Игоря Цыганика, 26-летний албанский футболист находится в сфере интересов Полесья и с высокой вероятностью может продолжить карьеру именно в житомирском клубе.

Цыганик отметил, что, по его данным, Полесье довольно серьезно рассматривает вариант с подписанием Цары. Журналист не исключает, что переговоры могут завершиться переходом игрока в команду из Житомира.

По словам Цыганика, он понимает ситуацию так, что Цара переходит в Полесье. Также комментатор добавил, что слышал о предметном интересе житомирского клуба к вингеру Александрии, поэтому такой трансфер выглядит вполне возможным.

Отдельно журналист прокомментировал ситуацию с другими футболистами Александрии. В частности, у Кампуша заканчивается действующий контракт с клубом. По мнению Цыганика, если игрок и будет рассматривать варианты для продолжения карьеры, то скорее всего будет искать их за пределами Украины.

Также Цыганик высказался относительно будущего Романа Вантуха из Зари. По его информации, футболист должен вернуться в Карпаты и, вероятно, именно в львовском клубе продолжит свои выступления.

В текущем сезоне украинской Премьер-лиги Теди Цара был одним из заметных игроков Александрии. 26-летний албанец провел 26 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, Александрия заняла предпоследнее место в этом сезоне УПЛ.