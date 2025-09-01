Павел Василенко

Алексис Санчес снова попробует свои силы в Ла Лиге. Маттео Моретто рассказал, что чилийский нападающий находится в шаге от перехода в Севилью.

В прошлом сезоне Алексис Санчес играл за Удинезе. Нападающий сыграл 14 матчей, но не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.

Теперь чилийский игрок готов к еще одному трансферу – ветеран присоединится к Севилье. Сделка находится на стадии окончательного оформления.

Это будет второй период для 36-летнего игрока в испанском футболе. Он играл за Барселону с 2011 по 2014 год, проведя 141 матч, забив 46 голов и сделав 38 результативных передач.