Ювентус на выезде победил Дженоа с Малиновским, Интер дома проиграл Удинезе
Украинец вышел на замену
22 минуты назад
Руслан Малиновский. Фото - ФК Дженоа
В матче второго тура Серии А Дженоа на своем поле принимала Ювентус. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на замену на 66-й минуте и нанес один удар из-за пределов штрафной мимо ворот.
В других матчах тура Интер дома уступил Удинезе (1:2), Лацио разгромил Верону (4:0), а Торино и Фиорентина сильнейшего не выявили – 0:0.
Серия А, 2-й тур
Дженоа – Ювентус – 0:1
Гол: Влахович, 73.
Интер – Удинезе – 1:2
Голы: Дюмфрис, 17 – Дэвис, 29 (пен), Атта, 40.
Лацио – Верона – 4:0
Голы: Гендузи, 3, Дзакканьи, 10, Кастельянос, 41, Ди, 82.
Торино – Фиорентина – 0:0
