Павел Василенко

В матче третьего тура Ла Лиги Жирона на своём поле принимала Севилью. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 0:2, которое стало для них третьим подряд.

Украинские футболисты Жироны пропустили эту встречу. Вингер Виктор Цыганков не попал в заявку из-за травмы, а голкипер Владислав Крапивцов остался на лавке запасных.

В ближайшее время Жирона подпишет ещё одного украинца – форварда киевского Динамо Владислава Ваната, который сегодня был на стадионе в Каталонии.

Жирона в новом сезоне чемпионата Испании не набрала ни одного очка и находится на последнем, 20-м месте в турнирной таблице. В первых двух турах команда проиграла Райо Вальекано и Вильярреалу.

Ла Лига, 3-й тур

Жирона – Севилья – 0:2

Голы: Гонсалес, 30, Ромеро, 55.