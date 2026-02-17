Павел Василенко

Нападающий Колоса-2 Данило Колесник оказался в эпицентре громкого общественного скандала. 24-летнего футболиста обвиняют в физическом нападении на работника ТЦК. Резонанса ситуации добавил тот факт, что сам игрок опубликовал видео инцидента в своем Instagram.

Запись быстро разлетелась по соцсетям, однако вскоре была удалена, а аккаунт футболиста – закрыт для просмотра посторонними пользователями. Несмотря на это, инцидент уже получил широкую огласку и вызвал резкую реакцию футбольного сообщества и болельщиков.

Футбольный клуб Колос оперативно отреагировал на события. Руководство клуба и лично президент Андрей Засуха публично извинились перед украинской общественностью и военными за поведение игрока команды Колос-2. В заявлении подчеркивается, что клуб категорически осуждает любые проявления насилия и противоправных действий, особенно когда речь идет о представителях Сил обороны Украины.

В результате Колесник был немедленно отстранен от тренировочного процесса, а решением руководства он будет уволен из команды Колос-2.

В клубе также подчеркнули, что с первых дней полномасштабной войны Колос системно поддерживает украинских военных – от финансовой помощи и передачи техники до обеспечения жильем военнослужащих и их семей. Поддержка ВСУ, подчеркивают в Коваливке, остается неизменным и принципиальным приоритетом клуба.