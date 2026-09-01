Бывший футболист киевского Динамо Александр Алиев резко отреагировал на выступление команды в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги против Буковины. Столичный клуб неожиданно уступил черновицкой команде со счетом 0:3.

Своё обращение Алиев опубликовал в Instagram. Экс-футболист признался, что после просмотра матча у него возникло сильное разочарование игрой киевлян. Он эмоционально заявил, что выступление команды было позорным и вызвало желание снять напряжение алкоголем.

Вышел из квартиры и есть желание напиться, выпить пива, после этого п***растического матча, который показывает Динамо. Мне жаль только двух людей – Ярмоленко и Буяльского. А вы, футболистики, которые там играете… Один играет не для болельщиков. А для кого ты играешь? Сынок, ты, б***ь, еще по мячу толком не ударил, а уже рассказываешь «а вы там играете».

Вы вообще понимаете, что творите? Вы что, б***ь, позорите киевское Динамо, вы что, позорите нас? Нас, б***ь, ветеранов Динамо. Вы что, издеваетесь или как? Вам настолько пох*р на этот клуб? Михалыч [Игорь Суркис], так ты разберись, наверное, с чем-то. Это стыд н***й, на вас просто невозможно смотреть. Вы – позор, б***ь, всего киевского Динамо.