Сергей Разумовский

Руководство киевского Динамо пока не приняло и не объявило решение относительно должности главного тренера команды Игоря Костюка. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

После сенсационного разгромного поражения от Буковины в матче четвертого тура чемпионата Украины со счетом 0:3 в клубе не озвучили никаких кадровых решений. Сам Костюк также не сообщил о своей возможной отставке.

По информации источника, радикальные изменения в тренерском штабе могут произойти не ранее следующего дня. В настоящее время главный тренер продолжает оставаться на своей должности.

Поражение от Буковины стало для Динамо серьезным ударом. Новичок УПЛ воспользовался ошибками киевлян и одержал одну из самых громких побед в своей истории. Столичная команда не смогла ответить на пропущенные мячи и завершила матч без забитых голов.

В этой встрече за Динамо дебютировал голкипер Илья Ольховый. Двадцатитрехлетний вратарь вышел на поле после замены Вячеслава Суркиса, который допустил несколько серьезных ошибок.

На сенсационную победу Буковины также отреагировал главный тренер команды Сергей Шищенко. Тем не менее подробности его комментария не приводятся.