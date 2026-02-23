Алавес и Жирона подходят к игре, находясь в опасной близости к зоне вылета. Победа в этом матче может существенно улучшить шансы одной из команд на сохранение места в Ла Лиге.

Форма команд и новости перед матчем

Алавес не демонстрирует яркой игры в последнее время, но две победы в девяти последних матчах чемпионата (2 ничьи, 5 поражений) позволили команде удержаться над зоной вылета. Серия без побед на своем поле (1 ничья, 1 поражение) сократила отрыв от тройки аутсайдеров до двух очков перед туром. При этом 18 из 26 очков в Ла Лиге в этом сезоне Алавес набрал именно дома, хотя последние два домашних матча в чемпионате и кубке завершились поражениями. Кроме того, в последних десяти понедельничных матчах Ла Лиги команда добилась лишь одной победы (3 ничьи, 6 поражений).

Жирона идет на 12-м месте, имея пять очков отрыва от зоны вылета. Четыре победы в семи последних матчах Ла Лиги (2 ничьи, 1 поражение) значительно облегчили борьбу за выживание, но после 24 туров команда имеет меньше очков, чем в каждом из трех предыдущих сезонов в элите. На выезде Жирона выиграла три из пяти последних матчей чемпионата (1 ничья, 1 поражение), а в последних семи понедельничных играх Ла Лиги добилась четырех побед (2 ничьи, 1 поражение).

История противостояний

Алавес выиграл лишь один из последних пяти очных матчей в Ла Лиге (1 ничья, 3 поражения). К этому относятся поражения 0:1 как в обратной игре этого сезона, так и в аналогичном матче прошлого сезона.

