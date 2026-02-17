Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик высказался после поражения от Жироны в матче 24-го тура чемпионата Испании.

В первом тайме у нас было много моментов. Во втором тайме они были у Жироны. Во время контратак, особенно в обороне, мы действовали не очень хорошо. Они заслужили победу, потому что мы были недостаточно хороши.

Мы плохо выбирали позиции, особенно в центре поля. Допустили слишком много ошибок. Нам нужно вернуться на свой уровень и снова начать играть хорошо. Сейчас у нас что-то не выходит. Игрокам нужны эти дни отдыха, потому что они устали. Это долгий путь, мы вернемся.

У вас нет мнения по поводу эпизода с Кунде? Хорошо, у меня его тоже нет, — приводит слова Флика Marca.