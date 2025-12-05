Тренер Милана Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в 1/8 финала Кубка Италии, где «россонери» уступили Лацио с счетом 0:1.

«Лацио выиграл матч, создав нам больше трудностей, чем в субботу. В первом тайме мы несколько раз ошибались в передачах и дарили моменты сопернику.

Это был статичный матч, в котором должен был победить тот, кто первым раскроет оборону противника. Мы не использовали свои моменты и пропустили после углового, при котором должны были защищаться лучше. В этом сезоне такое случалось и против Кремонезе и Пизы: когда мы доминируем и не забиваем, это становится опасным. Нам нужно совершенствоваться.

У Леау был хороший шанс, он хорошо действовал как в штрафной площадке, так и за ее пределами. Когда его нет в штрафной, нам нужно заполнять это пространство другими игроками. Он работал на команду, и нам нужно, чтобы все продолжали так же.

Это поражение, но нашей целью остается возвращение в Лигу чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова Аллегри Football-Italia.