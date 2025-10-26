Экс-чемпион мира Тони Белью в интервью Football Blog назвал следующего абсолютного чемпиона тяжелого веса после Александра Усика (24-0, 15 KO):

Олександр Усик просто уйдет в закат и скажет: «С меня достаточно». Когда он это сделает, вы увидите, что все они бросятся к поясам, а затем вы найдете менее достойных чемпионов, а потом появится кто-то другой.

Мозес Итаума зачистит (дивизион). И тогда у вас снова будет действующий, безоговорочный чемпион. Но ему придется пройти через свой первый год дерьма. И это будет дерьмо.