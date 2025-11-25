Денис Седашов

Бывший чемпион WBC в крузервейте Тони Беллью поделился своим видением того, каким должен быть «идеальный боксер-тяжеловес», и в этом списке особое место занял украинец Александр Усик (24-0, 15 КО).

В новом посте на платформе X бывший чемпион создал собирательный образ лучшего тяжеловеса всех времен, комбинируя ключевые качества легенд прошлого. Беллью выбрал самые сильные черты каждого из них — от ударной мощи до боксерского интеллекта.

В списке Беллью идеальный боксер выглядит так:

Сила: Джордж Форман

Джордж Форман Скорость: Мохаммед Али

Мохаммед Али Джеб: Ларри Холмс

Ларри Холмс Хук: Джо Фрейзер

Джо Фрейзер Апперкот: Леннокс Льюис

Леннокс Льюис Выносливость: Эвандер Холифилд

Эвандер Холифилд Подбородок: Оливер МакКолл

Оливер МакКолл Работа ног: Мохаммед Али

Мохаммед Али Нападение: Майк Тайсон

Майк Тайсон Защита: Александр Усик

Боксерский IQ: Мохаммед Али

Мохаммед Али Тренер: Эмануэль Стюард

Эмануэль Стюард Характер: Мохаммед Али Тони Белью

