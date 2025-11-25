«Лучший в защите». Белью назвал Усика ключевой частью идеального чемпиона
Британский экс-чемпион соединил лучшие черты легенд бокса
около 1 часа назад
Бывший чемпион WBC в крузервейте Тони Беллью поделился своим видением того, каким должен быть «идеальный боксер-тяжеловес», и в этом списке особое место занял украинец Александр Усик (24-0, 15 КО).
В новом посте на платформе X бывший чемпион создал собирательный образ лучшего тяжеловеса всех времен, комбинируя ключевые качества легенд прошлого. Беллью выбрал самые сильные черты каждого из них — от ударной мощи до боксерского интеллекта.
В списке Беллью идеальный боксер выглядит так:
- Сила: Джордж Форман
- Скорость: Мохаммед Али
- Джеб: Ларри Холмс
- Хук: Джо Фрейзер
- Апперкот: Леннокс Льюис
- Выносливость: Эвандер Холифилд
- Подбородок: Оливер МакКолл
- Работа ног: Мохаммед Али
- Нападение: Майк Тайсон
- Защита: Александр Усик
- Боксерский IQ: Мохаммед Али
- Тренер: Эмануэль Стюард
- Характер: Мохаммед Али
