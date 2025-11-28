Алонсо оценил игру Лунина после триллера с Олимпиакосом
Тренер Реала — о роли украинского вратаря в матче, где мадридцы одержали победу 4:3
2 дня назад
После результативного матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против Олимпиакоса, где Реал одержал непростую победу 4:3, главный тренер мадридского клуба Хаби Алонсо прокомментировал выступление Андрея Лунина.
Украинский вратарь пропустил три гола, однако, по словам наставника, продолжает оставаться важной фигурой в структуре Реала.
– Андрей всегда готов выйти, если это необходимо. Он отлично справляется с этой функцией. Жаль, что Луннин пропустил трижды, но при этом он старался придать команде уверенность и спокойствие. Мы рассчитываем на него. Когда потребуется, он будет выходить на поле, – передает слова Алонсо пресс-служба мадридского клуба.
Андрей Лунин выступает за мадридский клуб с 2018 года. Его контракт действует до середины 2030-го.