Павел Василенко

Реал Мадрид смог лишь сыграть вничью 1:1 с Жироной, в составе которой выступают украинцы – вингер Виктор Цыганков, отметившийся голевой передачей, и форвард Владислав Ванат.

После матча главный тренер мадридцев Хаби Алонсо объяснил, почему его команда не смогла вырвать победу.

Последние недели в Испании растет напряжение вокруг наставника Реала. Победа над Олимпиакосом (4:3) в Лиге чемпионов несколько успокоила ситуацию, однако ненадолго: команда в третий раз подряд сыграла вничью в Ла Лиге.

Клубное телевидение мадридцев сразу возложило ответственность за результат на арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоечеа, который не назначил пенальти после фола на Родриго. Алонсо, хоть и сдержанно, но не скрыл удивления.

«Я удивлён, что VAR не пересмотрел этот эпизод. Это тот момент, который мог изменить ход матча. Повтор я ещё не видел, но мне сказали, что контакт был», – заявил тренер.

В то же время Алонсо не упрекал своих футболистов – по его мнению, команда сыграла достаточно хорошо, особенно после перерыва, чтобы претендовать на три очка.

«Во втором тайме мы добавили, но нам не хватало реализации. Мы создали три-четыре сто процентов момента. Должны были больше доминировать. Нужно проанализировать, почему этого не произошло. Но сезон длинный, и турнирная таблица еще будет меняться не раз».

На данный момент Реал отстает от Барселоны на два балла, а уже в среду команду ждет непростой выезд к Атлетику.

Жирона украинцев тем временем находится на 18-й позиции, имея 12 очков.