Павел Василенко

Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском Реале становится всё более туманным. Один из грандов Английской Премьер-лиги – Манчестер Юнайтед – внимательно следит за ситуацией вокруг 25-летнего бразильца и уже вышел на контакт с его окружением.

По данным британских медиа, «красные дьяволы» провели предварительные переговоры с представителями футболиста. Официального предложения пока нет, однако интерес манкунианцев называют чрезвычайно серьезным.

Контракт Винисиуса с Реалом действует до лета 2027 года, однако переговоры по продлению соглашения зашли в тупик. Футболист, по слухам, требует около 30 миллионов евро чистой зарплаты в год, и мадридский клуб не спешит удовлетворять эти условия.

Винисиус выступает за Реал с 2018 года. За это время он провел 340 матчей, забил 111 голов и отдал 89 ассистов.

Transfermarkt оценивает его в 150 миллионов евро – сумма, способная превратить потенциальный трансфер в одну из самых громких сделок современности.