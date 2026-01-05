Рубен Аморім покинул должность главного тренера Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

После последнего матча «красных дьяволов» против Лидса (1:1) специалист публично заявил, что столкнулся с нежелательным вмешательством в свои обязанности со стороны руководства.

Португалец был назначен на эту должность в ноябре 2024 года и привел команду к финалу Лиги Европы УЕФА в прошлом сезоне.

Руководство клуба неохотно приняло решение о смене тренера с целью занять наивысшее место в Премьер-лиге.

МЮ поблагодарил Аморима за его вклад в развитие клуба и пожелал ему успехов в будущем.

Аморима в МЮ вынуждают играть по конкретной тактике.